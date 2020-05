Ce lundi 18 mai, le SPF Santé publique et le centre de crise ont présenté les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Ces dernières 24 heures, on dénombre 28 décès et 43 admissions à l’hôpital. Parmi les décès, 16 ont eu lieu en hôpital et 12 en maison de repos. Au total, 9.080 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus en Belgique.



On décompte également 279 nouveaux cas confirmés, ce qui porte le total de cas officiellement détectés à 55.559 en Belgique depuis de début de l’épidémie.



Au niveau des hospitalisations, on compte 1614 lits occupés (soit une diminution de 11 par rapport aux chiffres communiqués dimanche) et 342 en soins intensifs (-3).



Pour rappel, les chiffres du lundi sont souvent un peu plus faibles que les autres jours car le reporting n’est pas aussi efficace le dimanche que les autres jours de la semaine.

