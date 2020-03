Ce jeudi 19 mars, le Centre de crise national et le SPF Santé publique ont tenu leur conférence de presse quotidienne sur l'évolution de la pandémie de coronavirus.

Il y a 309 nouveaux cas de coronavirus détectés en Belgique, ce qui porte le total à 1795. Il y a également eu 7 nouveaux décès, portant le total à 21. Parmi ces nouveaux cas, on en dénombre 145 en Flandre, 48 à Bruxelles, 95 en Wallonie (+21 personnes dont l'origine est inconnue).

Au total, 634 patients sont hospitalisés, soit une augmentation de 187 personnes au cours des dernières 24 heures. Au total 130 patients sont pris en charge aux soins intensifs. Hier, ils étaient 100 tout pile. Parmi les 130 personnes aux soins intensifs, 88 sont sous assistance respiratoire.

Depuis le 13 mars, 155 personnes ont quitté l'hôpital.

Le docteur Emmanuel André, porte-parole interfédéral, rappelle qu'une seule personne par famille doit se rendre au magasin pour faire les courses. Il a également demandé à la population belge de ne plus porter de masque en rue. Ce n'est pas nécessaire si tout le monde respecte la distance sociale, mesure imposée pour le gouvernement. Ceux-ci sont réservés au personnel médical.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.