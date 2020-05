Ce vendredi, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point dès 11h sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via leur site internet et non pas via une conférence de presse à cause du week-end de l'Ascension.

26 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures. 12 décès viennent Flandre, 10 de Wallonie, et 4 de Bruxelles.

Du côté des hospitalisations, on dénombre 56 nouvelles admissions ce jeudi. On constate également que 135 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (15.123 en tout, depuis le 15 mars). Actuellement, 1415 patients sont hospitalisés en Belgique (une diminution de 33 par rapport à la veille).

Entre le 15 mars et le 21 mai, 16 943 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 15 123 personnes ont quitté l’hôpital.

276 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 175 (63%) en Flandre, 69 (25%) en Wallonie, et 30 (11%) à Bruxelles.

A ce jour, un total de 56 511 cas confirmés ont été rapportés ; 31 666 cas (56%) en Flandre, 18 051 (32%) cas en Wallonie, et 5 742 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 1 052 cas (2%).

Parmi le nombre de tests réalisés en maisons de repos et autres collectivités résidentielles, 145 143 ont été réalisés chez des travailleurs et 146 223 chez des résidents de ces collectivités. En outre, 20 758 tests ont été réalisés par la plateforme nationale provenant de personnes extérieures aux collectivités résidentielles. Les résultats des tests réalisés chez le personnel et chez les résidents sont présentés séparément ici.i).