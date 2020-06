Ce dimanche, Sciensano a fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via son site web.

Au total, 571 patients sont actuellement hospitalisés. 21 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h.

111 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 10 patients au cours des 24 dernières heures. 16.291 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 101 au cours des 24 dernières heures.

9.595 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 15 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 8 ont eu lieu à l’hôpital, 7 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 71% a été confirmé par un test COVID-19.

Sur les 9 595 personnes décédées, 48% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autre collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.

154 nouveaux ont été détectés ces dernières 24 heures soit un total de 59 226 cas confirmés. 33 328 cas (56%) proviennent de Flandre, 18 790 (32%) cas de Wallonie, et 6 056 (10%) cas de Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 1 052 cas (2%).