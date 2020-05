Ce samedi, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via leur site.

82 décès ont été rapportés ces dernières 24h. Parmi eux, 33 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 49 décès proviennent des maisons de repos. 33 (40%) décès sont à noter en Flandre, 35 (43%) en Wallonie, et 14 (17%) à Bruxelles. "20 décès ont également été retirés suite aux corrections envoyées par nos différentes sources de données. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours", indique Sciensano. 7765 décès sont à déplorer depuis le début de la crise.

De plus, il y a eu 128 nouvelles hospitalisations ce jeudi. On constate également que 319 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (12211 en tout). Au total, 3111 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique ( 275 de moins que lors de la journée de ce vendredi).

Au total, 689 patients sont pris en charge aux soins intensifs (une diminution de 60 par rapport à la veille).

Sur la journée de vendredi, on dénombre 485 nouveaux cas détectés (111 en maison de repos et soin). 313 (65%) viennent de Flandre, 128 (26%) de Wallonie et 44 (9%) à Bruxelles. Au total, 49517 cas ont été détectés en Belgique.

Entre début mars et le 1 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques quieffectuent le test) s’élève à 260 996. Depuis le 10/04, 138 588 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos.