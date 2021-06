Concrètement, cela signifie que 1.251.185 personnes dites à risque ont déjà reçu leur première injection. "En Flandre, cela concerne près de 90% des patients à risque, en Wallonie près de 80% et à Bruxelles un peu moins de 70%", a détaillé le professeur Dirk Ramaekers. "Ces chiffres continuent d'augmenter partout."



Entretemps, 7.879.865 doses des différents vaccins autorisés ont déjà été livrées à la Belgique, et 53,9% de la population adulte a déjà reçu une première dose. 26,4 % sont déjà entièrement protégés. "À cause des variants, entre autres, il est difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de personnes qui doivent être vaccinées pour obtenir une immunité collective", a poursuivi le professeur, "mais il est clair que nous devons continuer à nous efforcer d'atteindre autant de personnes que possible." Si tout se passe bien, notre pays peut s'attendre à 4.413.950 doses supplémentaires de vaccin d'ici la fin juillet. "Pfizer délivrera au moins 2.321.280 doses d'ici le 28 juin, et 457.470 de plus en juillet", a détaillé le professeur Ramaekers. "On peut aussi attendre 736.800 vaccins Moderna d'ici la fin juillet et 862.400 d'AstraZeneca. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur Johnson & Johnson. Ils livreront 36.000 doses d'ici le 7 juin, mais rien n'a été communiqué à propos des futures livraisons." "Dans le meilleur des cas, l'Europe peut s'attendre à 35 millions de vaccins J&J dans les semaines à venir, dont 900.000 pour la Belgique", selon le responsable de la Taskforce. "Au pire, l'Europe n'en recevra que 18 millions, dont 450.000 iront à la Belgique. Évidemment, cela ralentirait notre campagne de vaccination."