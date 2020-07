Depuis quelques jours, le nombre de nouvelles infections au coronavirus a encore augmenté en Belgique. En effet, du 5 au 11 juillet, il y a eu en moyenne 96 cas confirmés chaque jour par des tests en laboratoire, soit une augmentation de 8% par rapport à la semaine précédente, indique le SPF Santé publique mercredi sur base des statistiques de Sciensano. Alors faut-il pour autant s’inquiéter de cette légère hausse ?

Selon Yves Coppieters, médecin de santé publique et spécialiste en épidémiologie à l'Université libre de Bruxelles, “cette évolution était attendue”. “Ce sont les effets du déconfinement liés à la phase 4 qui impliquent une ré-augmentation des transmissions. Toutefois, elles doivent rester maîtrisées pour qu’il n’y ait pas une perte du fil des contaminations, et cela passera par le testing ainsi que le suivi de contacts. Si on perd le fil des contacts, les chiffres vont continuer à être en exponentiel”.

(...)