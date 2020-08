La Belgique comptabilise désormais 81.468 contaminations au Covid-19. Ces chiffres étaient respectivement de 509,4 et de 80.894 (+594) dans le bilan de samedi matin.

C'est le septième jour d'affilée que les nouveaux cas positifs sont de moins en moins importants. Le nombre de contaminations continue toutefois d'augmenter dans la région de Bruxelles. Entre le 13 et le 19 août, 898 d'entre elles y ont été détectées, soit 76 de plus qu'une semaine plus tôt.

Le virus gagne également du terrain dans les provinces du Brabant flamand (+57 nouveaux cas) et du Hainaut (+23). Il en perd par contre en province d'Anvers, où 794 infections ont été confirmées en une semaine, soit 416 de moins que la semaine précédente. Les hospitalisations reculent également, de 2%. Leur moyenne quotidienne sur sept jours est de 30,4. Quelques 18.863 admissions ont eu lieu depuis que le coronavirus a fait son arrivée en Belgique. Les décès ont, eux, progressé durant la semaine dernière, de 31%, pour atteindre 9,7 par jour en moyenne et un total de 9.988 depuis le début de la crise, soit trois unités de plus que le chiffre communiqué samedi matin.