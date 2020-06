Le SPF Santé publique et Sciensano ont publié ce mercredi 24 juin le dernier bilan épidémiologique en Belgique. Contaminations, hospitalisations, décès: voici les évolutions relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Alors que les discussions sont en cours au Conseil National de Sécurité pour avancer un pas plus loin dans le processus de déconfinement, Sciensano vient de livrer les chiffres de l'évolution de la pandémie en Belgique ce mercredi 24 juin. Pour rappel, l'organisme a opté depuis hier pour une nouvelle méthodologie dans la publication des chiffres concernant le coronavirus. Désormais, il s'agit d'une moyenne sur les 7 derniers jours, ce qui permet de constater plus facilement une tendance dans l'évolution de l'épidémie et aussi éviter un bilan hebdomadaire peu parlant par rapport aux chiffres quotidiens publiés précédemment.

Pour les chiffres publiés ce mercredi, on constate donc 5 décès, 16 admissions à l'hôpital et 93 nouveaux cas d'infections en moyenne observée sur les sept derniers jours. Pour rappel, hier, ces mêmes chiffres étaient de 89 nouvelles infections, 18 admissions à l'hôpital et 5 décès. Les marqueurs sont donc stables concernant les décès, en légère diminution concernant les hospitalisations et en légère hausse concernant les nouveaux cas détectés.

Au niveau des hospitalisations liées au coronavirus, 281 lits sont actuellement occupés en Belgique, dont 41 en soins intensifs. C'était respectivement 371 et 67 il y a une semaine d'ici. Entre le 15 mars et le 23 juin, 17 672 patients contaminés au Covid-19 sont entrés à l’hôpital et 16 858 personnes ont quitté l’hôpital.

En variation journalière, on déplore 9 nouveaux décès ce mercredi, ainsi que 88 nouvelles contaminations. 9722 personnes ont péri des suites de la maladie. En Belgique, 60.898 personnes ont été testées positives au virus depuis le début de l'épidémie.