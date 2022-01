Ce lundi 31 janvier, on constatait, sur base de chiffres non-consolidés, une hausse des hospitalisations liées à une infection au coronavirus. Alors que les chiffres publiés ce dimanche par l'institut Sciensano rapportaient un total de 3.755 personnes hospitalisées à cause du covid, on en dénombrait 3.840 en ce dernier jour de janvier.

Parmi eux, 387 personnes étaient traitées en soins intensifs. C'est 11 de plus que la veille.

En sept jours, il y a eu une hausse de 500 personnes infectées du covid dans les hôpitaux. En effet, lundi, 3.303 personnes se faisaient soigner du covid, contre 3.438 mardi, 3.583 mercredi, 3.694 jeudi et 3.826 vendredi.

Au cours de la dernière période de sept jours, du 21 au 27 janvier, les données consolidées rapportent que 834.246 tests ont été effectués, dont 384.882 qui se sont révélés être positifs. Le taux de positivité était de 46,14 %. Le jeudi 27 janvier, 47.359 infections ont été enregistrées. Trois jours plus tôt, le lundi 24 janvier, un record de 75.805 infections quotidiennes avait été établi.