Le SPF Santé Publique et Sciensano ont fait le point ce mercredi à 11 heures sur l'évolution de la pandémie en Belgique. Voici donc les derniers chiffres du coronavirus sur notre territoire.

Ces dernières 24 heures, 31 Belges sont entrés à l'hôpital, et 25 ont pu le quitter. Au total, 819 personnes se trouvent à l'hôpital.

Le SPF Santé Publique et Sciensano relèvent tout de même le décès de 17 personnes. Parmi ces 17 personnes, 11 sont mortes à l'hôpital et 6 en maisons de repos et soins.



La Flandre totalise 10 décès et la Wallonie 7. Aucun décès n'a été rapporté à Bruxelles.



Actuellement, 172 patients se trouvent en soins intensifs (+6), dont 79 nécessitent une assistance respiratoire.



Au niveau du testing, 70 tests se sont révélés positifs sur les 6 619 effectués ces dernières 24 heures.



Au total, 9522 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19.