Entre le 1er et le 7 février, il y a eu en moyenne 342 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19, soit une diminution de 6% par rapport à la période de référence précédente, ressort-il mardi matin des données de l'Institut de santé publique Sciensano. Quelque 4.329 personnes positives au Sars-CoV-2 séjournent actuellement à l'hôpital (+6%), dont 442 patients traités en soins intensifs (+9%).

Entre le 29 janvier et le 4 février, 28.815 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 40%. Nettement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 82.000 (-29%). Le taux de positivité est de 40,5% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

Au cours de cette période, 37 personnes en moyenne sont décédées par jour après avoir été testées positives (+25%).