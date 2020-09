D’entrée de jeu, pour expliquer les chiffres Yves Van Lathem, s’est montré sceptique. "La tendance des chiffres est plutôt fâcheuse ces derniers temps" commence-t-il. "Les jeunes de la vingtaine reste la tranche d’âge des 20 ans avec une augmentation des cas chez les jeunes entre 10 et 20 ans."

Un nouveau CNS est prévu bientôt et est en préparation. "Il fait énormément parler dans le milieu social, politique et dans les médias. C'est la démocratie mais il ne doit pas détourner l'attention sur ce qui nous attend pour la suite. Ce qui nous menace ne sont pas les mesures, mais c'est le virus. Il ne faut pas inverser les rôles." Il a également a avoué que la balance était difficile à trouver. "Certains suggèrent que le virus est moins dangereux. Ce qui est sur, c'est que sur le point virologique, il n'a absolument pas changé. C'est exactement le même virus qui nous a frappé au mois d'avril ou mars" a-t-il expliqué.

Il est revenu sur le contexte différent de ces deux périodes. "Actuellement, nous enregistrons essentiellement des infections relativement begnines, au contraire de la première vague. Surtout pour des tranches d'âges plus jeunes et moins fragilisées. Cela donne l'impression que le virus est moins virulent car ces personnes sont moins sujets aux soins intensifs. Contrairement aux personens âgées lors de la première vague qui étaient plus rapidement infectées gravement."

Le direct de la conférence de presse: