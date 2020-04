Suivez la conférence de presse du centre national de crise et du SPF Santé publique pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ce mercredi, on déplore le décès de 205 personnes au cours des dernières 24 heures. Le bilan total grimpe donc à 2240 décès à cause du Covid-19 depuis le début de la propagation de l'épidémie dans notre pays.

De plus, il y a eu 487 nouvelles admissions à l'hôpital, ce qui porte le total d'admissions depuis le 15 mars à 9432. On dénombre par contre 5688 lits occupés actuellement par des patients positifs au Covid-19. On constate également que 524 personnes ont pu quitter l’hôpital ce mercredi. Ce qui fait que c'est la première fois que l'on observe une diminution du nombre total de personnes hospitalisées. Par contre, les nouvelles admissions (+487) en 24h ont augmenté. Au total, 1276 patients sont pris en charge aux soins intensifs (+ 16 par rapport à mardi) et 1008 sont sous assistance respiratoire.

En tout, 4681 personnes ont pu quitter l'hôpital depuis le 15 mars.

On dénombre 1209 nouveaux cas détectés, ce qui porte à 23.403 le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées, dont 13.420 en Flandre, 7091 en Wallonie et 2515 à Bruxelles. Pour certains cas, la répartition géographique n'est pas encore connue.