Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 10.092 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès quotidien est de 11,4 en moyenne entre le 27 septembre et le 3 octobre.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral est revenu sur les chiffres de ce mercredi. "Nous sommes dans une phase d'accélération du Covid dans notre pays et cette accélération se poursuit clairement dans tous les groupes d'âges sur tout le territoire. C'est à Bruxelles et dans la partie wallonne du pays que l'augmentation est la plus marquante."

Au niveau des cas de coronavirus, la moyenne a augmenté de 57% en une semaine. "Mercredi, jeudi et vendredi dernier, nous avons compté plus de 3.200 infections en une seule journée. Les cas majoritaires se trouvent chez les jeunes qui ont la vingtaine puisque cette tranche d'âge représente 20% des cas positifs diagnostiqués."

Yves Van Laethem a ensuite tenu à rappeler que les personnes âgées étaient à nouveau de plus en plus touchées.