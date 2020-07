L'institut de santé publique, Sciensano, a dévoilé les nouvelles données relatives à l'épidémie de coronavirus en Belgique ce jeudi 2 juillet.

Il y a eu 84 nouvelles infections par jour en moyenne sur la dernière semaine. Les indicateurs de l'évolution de l'épidémie sont toujours en baisse, puisqu'une semaine auparavant on dénombrait 93,9 nouvelles infections en moyenne par jour, soit une baisse de 10%. On dénombre à ce jour un total de 61.598 cas, parmi eux 34.653 cas (56%) en Flandre, 19.491 (32%) cas en Wallonie, et 6.395 (10%) cas à Bruxelles.

Le nombre moyen de décès est lui de 5,4 sur les sept jours précédents, alors qu'il était de 6,1 la semaine précédente, soit une diminution de 12%. Le nombre total de décès s'élève donc à présent à 9 761. La moyenne quotidienne du nombre d'hospitalisations était de 13,9 au cours de la dernière semaine, contre 14,9 les sept jours précédents. Ce mercredi, 203 personnes étaient encore hospitalisées contre 268 une semaine auparavant, soit une diminution de 24%. Parmi eux, 37 se trouvaient en soins intensifs, 3 personnes de moins que la semaine précédente.