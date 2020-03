Enfin, nos autorités ont agi pour contrer la route du coronavirus à la mesure du danger qu'il représente pour les plus fragiles d'entre nous. Le choc est rude. Et il va nous mettre à l'épreuve. Edito.

C’était devenu intenable. Le mythe du collier d’immunité de la Belgique face au coronavirus a enfin volé en éclats. Le Covid-19 a tué (et devrait malheureusement tuer encore) et se répand de manière exponentielle, malgré un bilan chiffré officiel de peu de valeur. Le virus est dans nos homes, nos entreprises, nos prisons, nos salles d’audience, nos écoles, nos restaurants - désormais fermés . Il est là et bien là. Et il faut lui barrer la route.

Une urgence que nos dirigeants ont tardé à mesurer. La “plic-ploc politique” de nos autorités, professionnelles de la délégation des décisions difficiles, apparaît aujourd’hui comme désespérante. Leur communication, ridiculeusement tardive ce jeudi soir, l’a confirmé. Elles ont manqué de souffle, d’organisation et de prévoyance, noyées dans la lasagne de nos niveaux de pouvoir au coeur d'une crise sanitaire sans date de péremption connue. Plus que jamais, gouverner, c’était prévoir. Nous avons sous-gouverné, nous avons mal prévu. L’impréparation de notre système décisionnel, sa surdité aux alertes lancées par les experts du monde médical, le peuple belge ne les oubliera pas.

Mais ce soir, le réveil a eu lieu. Et il est particulièrement dur. Après avoir sous-agi, nos autorités ont montré les muscles. Magasins (partiellement), bars, écoles (à moitié, puisqu’une garde sera toujours organisée), discothèques, cinémas,... vont fermer leurs portes. Et notre vie sociale, notre économie, aussi, va forcément en être chamboulée.

Notre quotidien va durement être mis à l’épreuve. La Belgique va fermer ses volets et ce virus nous faire passer un stress-test qui sera âpre. Le choc est rude, mais il nous faut faire face. En n’oubliant pas l’enjeu n°1 : la santé des uns et des autres, et plus particulièrement de nos aînés.