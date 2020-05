Désormais, le Centre national de crise Covid-19 et le SPF Santé publique ne convient plus la presse que trois fois par semaine pour faire le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique : le lundi, le mercredi et le vendredi. Toutefois, l’institut national de santé Sciensano continue de publier quotidiennement, aux alentours de 11 heures, les derniers chiffres relatifs à la crise sanitaire qui frappe de plein fouet notre pays.

Le mardi 5 mai, 242 nouveaux cas de contamination au Covid-19 confirmés ont été rapportés "au cours des dernières 24 heures". Cela gonfle ainsi le chiffre total des cas à 50 509 en Belgique. Sur ce même laps de temps, notre pays a enregistré sur son territoire 97 décès et 84 hospitalisations. Parmi les décès, on en dénombre 40 en Flandre, 36 en Wallonie et 21 à Bruxelles. 57 des personnes décédées l’ont été en milieu hospitalier et 40 en maison de repos (dont 62 % de cas confirmés). À noter que le nombre de cas confirmés diminue dans les maisons de repos. "C’est une excellente nouvelle. Vu que tous les résidents commencent à être testés dans les maisons de repos, il y a moins de malades, et donc moins de risques de complication", commentait, mardi midi, sur le plateau télévisé de la RTBF, le médecin et épidémiologiste de l’ULB Yves Coppieters. Sur l’ensemble des résidents testés, 6 % sont positifs. Cela va donc commencer à se traduire aussi sur la mortalité, qui est toujours élevée mais qui se stabilise et dont on espère qu’elle diminue dans les prochains jours."

Plus de 450 000 tests depuis le début de l’épidémie

Au total, 8 016 décès en lien avec le virus ont été rapportés depuis le début de l’épidémie en Belgique. "Notre pays a ainsi atteint aujourd’hui une mortalité cumulée de 15 %. Concrètement, cela signifie que si l’on met en perspective le nombre de morts par rapport au nombre de personnes testées, on obtient 15 % de mortalité cumulée sur l’ensemble de l’épidémie, observe le docteur Coppieters. Si on reste dans cette dynamique de mortalité, il faut s’attendre en Belgique à environ 10 000 décès sur l’ensemble de l’épidémie."

En tout, 3 082 personnes sont hospitalisées, dont 646 en soins intensifs (-9 par rapport aux chiffres rapportés lundi) et 387 sont sous assistance respiratoire (-14). Soixante-trois personnes ont par contre pu quitter l’hôpital. Autrement dit, depuis le 15 mars, 12 441 patients ont été déclarés guéris. Sur l’ensemble des décès, 53 % ont eu lieu en maison de repos, 46 % en hôpital, 0,3 % à domicile et 0,4 % à un endroit non précisé. Les décès à l’hôpital sont des cas confirmés alors que pour les maisons de repos, les cas suspectés (82 %) sont aussi pris en compte. Pas moins de 15 494 tests ont été menés ces dernières 24 heures. Au total, 456 194 tests ont été réalisés en Belgique depuis le début de l’épidémie.