Lors de leur habituelle conférence de presse, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point, ce vendredi 15 mai, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Au cours des dernières 24 heures, 56 décès ont été déclarés sur notre territoire. Parmi ces victimes, 35 personnes sont décédées à l'hôpital et 21 en maisons de repos. Cela porte à 8.959 le nombre totale de décès en Belgique depuis le début de la crise du coronavirus. 48% des victimes sont décédées à l'hôpital et 51% d'entre elles en maison de repos et de soins.

Ce jeudi, du côté des hôpitaux, on compte 67 nouvelles entrées. 190 personnes ont également pu quitter l'hôpital sur les dernières 24 heures. Au total, 1.862 patients sont encore hospitalisés à ce jour.

Aux soins intensifs, on dénombre 380 prises en charge de patients atteints du Covid-19 (27 de moins qu'hier), dont 231 ont besoin d'une assistance respiratoire.

Sur la journée de jeudi, 356 nouveaux cas ont été détectés en Belgique, dont 78 en maison de repos et soins. Parmi les personnes infectées ce jeudi, 248 vivent en Flandre, 80 en Wallonie et 28 à Bruxelles. Dans le pays, le nombre total de cas positifs grimpe donc à 54.644.

Le nombre total de tests effectués en Belgique est de 645314, dont 21.686 effectués dans les dernières 24 heures.