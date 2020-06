Le SPF Santé Publique et Sciensano ont fait le point ce mardi à 11 heures l'évolution de la pandémie en Belgique. Voici donc les derniers chiffres du coronavirus sur notre territoire.

Ces dernières 24 heures, 26 Belges sont entrés à l'hôpital, et 14 ont pu le quitter. Au total, 819 lits (+3) sont encore occupés dans les centres hospitaliers belges par des patients touchés par le Covid-19. Actuellement, 166 patients se trouvent en soins intensifs (5+), dont 86 nécessitent une assistance respiratoire.

Le SPF Santé Publique et Sciensano relèvent, ce mardi 2 juin, tout de même le décès de 19 personnes dans les dernières 24 heures. 12 sont décédées en Flandre, 6 en Wallonie, 1 à Bruxelles. Parmi ces 19 personnes, 13 sont mortes à l'hôpital et 6 en maisons de repos et soins.

Au niveau du testing, 98 tests se sont révélés positifis ces dernières 24 heures, sur 8.080 au total. Cela porte à 58 615 le nombre de cas de contamination en Belgique.

Au total, 9.505 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19 et 58.615 cas ont été confirmés: 32.952 en Flandre, 18.648 en Wallonie, et 5.963 à Bruxelles.