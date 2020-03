Ce vendredi matin, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point, via une conférence de presse, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Selon des chiffres du centre national de crise et du SPF Santé publique, on dénombre ce jeudi 1049 nouveaux cas de contaminations en Belgique, ce qui porte le total à 7284 personnes officiellement infectées du Covid-19. Parmi ces nombreux nouveaux cas, 772 proviennent de Flandre, 131 de Wallonie, et 137 de Bruxelles. Les données sont non disponibles pour 9 cas.

Il y a eu 69 personnes décédées au cours des dernières 24 heures, ce qui fait monter le bilan à 289 personnes décédées depuis le début de l'épidémie.

On dénombre 490 nouvelles entrées en hôpital lors de la journée d'hier, ce qui porte le nombre de personnes hospitalisées à 3042. Pendant la même période, 183 personnes ont pu quitter l'hôpital, ce qui porte à 858 le nombre total de personnes ayant quitté le milieu hospitalier. De plus, 690 lits sont occupés en soins intensifs (+85 sur la journée d'hier). Parmi eux, 498 nécessitent une assistance respiratoire (+78 ce jeudi).

2081 lits sont disponibles et réservés pour le Covid-19. Un tiers des lits sont actuellement occupés.

Un chat d'une personne touchée par le coronavirus aurait été infecté par son maître. Le félin présentait des symptomes du covid-19. Il s'agit d'un cas isolé, annonce Emmanuel André, porte-parole interfédéral. Ce type de transmission se fait de l'homme vers l'animal et non l'inverse. Des précautions seront donc prises par les autorités pour les personnes infectées qui ont un animal de compagnie.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.