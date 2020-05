Ce lundi, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via une conférence de presse.

80 décès ont été rapportés ces dernières 24h. Parmi eux, 41 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 39 décès proviennent des maisons de repos. Au total, 7924 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus.

De plus, il y a eu 59 nouvelles hospitalisations ce dimanche. On constate également que 69 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (12.378 en tout). Actuellement, 3044 patients sont hospitalisés en Belgique (une diminution de 12 par rapport à la veille)

Au total, 655 patients sont pris en charge aux soins intensifs, soit 19 de moins.

Sur la journée de dimanche, on dénombre 361 nouveaux cas détectés (dont 175 en maison de repos et soin). Ce qui porte à 50.267 le nombre total de cas détectés dans notre royaume. Parmi les personnes infectées ce dimanche, 228 proviennent de Flandre, 98 de Wallonie et 31 de Bruxelles. Les données doivent être consolidées pour trois personnes.

Comme l'a rappelé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, le nombre de nouveaux cas n'est peut-être pas tout à fait représentatif au vu du long week-end. Il pourrait être corrigé par la suite.

Enfin, les experts disposent désormais de l'entièreté des tests effectués durant une journée. Durant les dernières 24 heures, 16.729 tests. En guise de comparaison, Un peu plus de 6900 tests étaient réalisés quotidiennement jeudi dernier. Depuis le début de la pandémie, 440.700 tests ont été réalisés. On en totalisait un peu plus de 230.000 jeudi passé. Preuve que la capacité de testing a augmenté.

Pour rappel, un nouveau Conseil national de sécurité est prévu ce mercredi pour détailler la prochaine étape du déconfinement.