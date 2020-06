Contaminations, hospitalisations, décès : voici les évolutions relatives à l'épidémie de coronavirus en Belgique, à la date de ce samedi 27 juin.

Moins présent mais loin d'être disparu de la circulation, le coronavirus sévit toujours dans le monde comme en Belgique, alors que la phase 4 du déconfinement nous tend les bras (elle débute le 1er juillet).

Sciensano vient de livrer les chiffres de l'évolution de la pandémie en Belgique pour ce samedi. Pour rappel, l'organisme a opté depuis lundi dernier pour une nouvelle méthodologie dans la publication des chiffres concernant le coronavirus. Désormais, il s'agit d'une moyenne sur les 7 derniers jours, ce qui permet de constater plus facilement une tendance dans l'évolution de l'épidémie et aussi éviter un bilan hebdomadaire peu parlant par rapport aux chiffres quotidiens publiés précédemment.

Pour les chiffres publiés ce samedi, on constate donc 6 décès, 15 admissions à l'hôpital et 92 nouvelles infections en moyenne sur les sept derniers jours. A la date d'hier, ces chiffres étaient respectivement de 7 décès à déplorer, 15 hospitalisations et 89 nouvelles infections, toujours sur une moyenne lissée de sept jours. La tendance au niveau des nouvelles infections est donc à la hausse (+6%), note Sciensano.

En termes de décès quotidiens, on en déplore un de plus que par rapport au dernier bulletin épidémiologique publié. 9.732 personnes, au total, ont succombé des suites d'une infection Covid-19 en Belgique ces derniers mois.

Du côté des contaminations, on en comptabilise 103 de plus que la veille (ce chiffre était de 99 ce vendredi). Au total, 61.209 personnes ont été testées positif au coronavirus depuis le début de la crise.

Depuis la mi-mars, le coronavirus a nécessité 17.725 admissions en milieu hospitalier. La moyenne quotidienne des hospitalisations est en baisse de 15% et ne s'élevait plus qu'à 15 personnes par jour dans la semaine comprise du 20 au 26 juin.