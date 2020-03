Ce mercredi 18 mars, le Centre de crise national et le SPF Santé publique ont tenu leur conférence de presse quotidienne sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus détectés en Belgique a été communiqué.

Il fait état d'un bilan total de 243 nouveaux contaminés. Un total de 1.486 cas détectés dans notre pays.

496 patients sont hospitalisés (135 de plus en 24 heures), 100 personnes se trouvent aux soins intensifs (21 de plus qu'hier). 31 personnes ont pu quitter l'hopital.



Nous comptons désormais 14 décès. La plus jeune personne décédée avait 59 ans.





Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.