Sciensano et le SPF santé publique ont publié, ce jeudi 4 mai, le dernier bilan épidémiologique belge. Hospitalisations, infections, décès: voici les évolutions relatives à la pandémie de coronavirus dans notre pays.

21 personnes ont dû être hospitalisées ces dernières 24 heures, tandis que 89 patients ont pu rentrer chez eux. On compte donc désormais 733 lits occupés (-86 par rapport à ce 3 juin) par des malades du Covid-19 - dont 143 en soins intensifs (-29 par rapport à ce mercredi) dans les centres hospitaliers belges.



Ce jeudi 4 juin, on déplore le décès de 28 Belges (12 en maison de repos et 16 à l'hôpital): 17 en Flandre, 8 en Wallonie et 3 à Bruxelles.



82 tests se sont avérés positifs ces dernières 24 heures, portant à 58.767 le nombre total de cas de coronavirus rapportés dans notre pays. 75 des nouveaux cas ont été rapportés via les canaux de rapportage classique et 7 via l’étude dans les maisons de repos. Par région, il s'agit de 50 cas découverts en Flandre, 25 en Wallonie et 7 à Bruxelles.



9.277 tests ont été réalisés ce mercredi 3 juin, ce qui porte à 900.282 le nombre total de tests effectués depuis le début de la crise.