Comme lors de la première vague de coronavirus, ambulances, personnel médical et l’hôpital des grands brûlés pourront être mobilisés.

Après plusieurs réunions lundi, Pierre Neirinckx, médecin général-major de l’armée belge fait le point sur la situation. "En interne, nous sommes en pleine préparation, on attend que tout soit validé par les ministres mais on se tient prêt. Nous avons l’habitude de devoir réagir face à des situations difficiles. Nous pouvons évidemment venir en aide à nos collègues médecins du civil qui sont en première ligne. Il y a d’ailleurs déjà des choses qui sont en cours à certains niveaux."

Pour rappel, la composante médicale de l’armée belge peut compter sur 1 400 personnes et compte dans ses rangs généralistes, des spécialistes, des pharmaciens, des infirmières, etc. Ainsi, dès que l’administration de santé publique le demande, la défense peut fournir un soutien non négligeable au secteur hospitalier.