L'édile a écrit au gouverneur de la province de Liège pour lui demander de dissuader ses concitoyens de traverser la frontière. Dans sa lettre, Mme Penn a relayé les témoignages, entre autres, de guides et d'agents d'hôtellerie, ainsi que des informations qui lui sont venues des files d'attente dans les magasins.

La bourgmestre souligne que les communes frontalières du Limbourg néerlandais sont très populaires auprès des habitants des pays voisins, dont celles de la région de Liège. "Cela rend les zones commerciales trop fréquentées et augmente le risque de propagation du coronavirus", a-t-elle écrit. "Je vous demande donc d'attirer une fois de plus l'attention de votre région sur le fait qu'il n'est pas souhaitable d'entreprendre des voyages non essentiels dans la région du Limbourg du Sud", a-t-elle ajouté, invitant son interlocuteur à "traiter cette question ensemble".

La ville va déployer des gardes de sécurité supplémentaires, en plus des guides d'accueil. "Ces guides sont sympathiques et accueillants, mais les agents de sécurité sont plus fermes avec leurs uniformes", explique Mme Penn. "Parfois, il faut montrer un peu plus les dents".