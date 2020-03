Belgique Coronavirus et mesures chocs de Sophie Wilmès : les coulisses d’une réunion qui a fait basculer le pays Adrien de Marneffe

Les discussions se sont enlisées après deux heures de discussions ardues, notamment sur la nécessité de fermer les écoles. Sophie Wilmès a dit stop et pris Elio Di Rupo, Rudi Vervoort et Jan Jambon à part. " Quand Sophie Wilmès est déterminée et veut arriver à un résultat, elle l’obtient. Mais dans un style différent des hommes politiques traditionnels. Elle n’est pas dans le style “gorille qui se tape sur la poitrine” quand cela ne tourne pas comme elle veut. Elle est davantage dans le dialogue", décrypte une source libérale. Voici les coulisses d'une réunion qui a changé le visage du pays.