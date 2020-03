La ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, a validé une nouvelle circulaire donnant des précisions sur les mesures à adopter au cas où un élève devait s’absenter à cause du coronavirus.

Le texte rappelle que si un enfant ou un membre du personnel tombe malade dans les 14 jours suivant son retour de voyage, il est tenu de rester à la maison. Un contact avec le médecin de famille doit être pris par téléphone et il doit être fait mention des antécédents de voyage et des symptômes de l’enfant ou du membre du personnel concerné. Le médecin de famille pourra évaluer la situation et prendre les mesures appropriées.