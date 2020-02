Même si l’épidémie n’est pour le moment pas présente en Belgique, nombreuses sont les entreprises qui commencent à se demander si une communication de crise ne devrait déjà pas être d’application.

"Nous ne pensons pas qu’il est nécessaire à ce stade d’adopter une communication de crise à l’égard des travailleurs. Rien n’empêche toutefois un employeur de réunir le CPPT (Comité pour la prévention et la protection au travail) et/ou de consulter le service de prévention et de protection au travail pour anticiper une situation de crise. Préventivement, un employeur pourrait également mettre en place certaines mesures comme promouvoir le télétravail, limiter les réunions et les déplacements non nécessaires, supprimer les voyages d’affaires dans les régions à risque ou modifier le lieu de travail des travailleurs présentant des risques afin de protéger le personnel de l’entreprise" , détaille Vincent Marcelle, avocat spécialisé en droit du travail (membre du Département Employment&Benefits de Loyens&Loeff à Bruxelles).