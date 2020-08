La règle relative au shopping va évoluer. C'est l'un des rares assouplissements dont devrait accoucher le Conseil national de sécurité de jeudi. Le comité de concertation, qui préparait le CNS, s'est penché ce mardi soir sur la question. Experts et politiques se sont mis d'accord pour relâcher la pression sur les commerces et assouplir les conditions d'accès. En effet, depuis le 28 juillet, vous êtes à nouveau forcé de faire vos courses seul et en 30 minutes maximum (sauf avec un enfant de moins de 12 ans ou une personne ayant besoin d'être accompagnée), comme ce fut le cas lors de la réouverture des commerces après le confinement. Une décision qui avait été qualifiée de "catastrophique" par Comeos.

Le CNS devrait annoncer jeudi cette mesure: deux personnes maximum (auxquelles on peut ajouter un enfant ou une personne ayant besoin d'être accompagnée) seront autorisées à se rendre ensemble dans un commerce, sans limite de temps.

La bulle des 5 ne sera par contre pas élargie.