Le nombre d'admissions quotidiennes s'affiche cependant toujours en hausse, avec 268,7 personnes atteintes du Covid-19 admises chaque jour en moyenne entre le 28 mars et le 3 avril. Il s'agit d'une augmentation de 13% en une semaine. Lueur d'espoir néanmoins, la moyenne était de 274 admissions quotidiennes dans le rapport de Sciensano datant de samedi (contre 296 la veille).

Entre le 25 et le 31 mars, 4.577 infections au coronavirus ont été détectées chaque jour en moyenne, un indicateur stable, en baisse d'un petit pour cent en une semaine. Depuis le début de l'épidémie, 897.474 contaminations avérées ont été enregistrées en Belgique. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, est aussi stable, à 7,8% (+ 0,1 point de pourcentage). L'incidence, qui renseigne le nombre de cas pour 100.000 habitants, s'élève à 561,6 sur 14 jours (+47%).

L'épidémie de Covid-19 a coûté la vie à 23.130 personnes. La moyenne quotidienne des décès est aussi en hausse, avec 28,6 morts en moyenne chaque jour entre le 25 et le 31 mars (+5,8%). Le taux de reproduction du virus est estimé à 1,09. Lorsqu'il est supérieur à 1, on considère que l'épidémie se renforce. Plus d'1,4 million de Belges ont reçu une première dose de vaccin, soit 16% de la population adulte. Une deuxième dose a été administrée à 563.675 individus, soit 6,1% de la population adulte.