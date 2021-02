Fournir une expertise sur les vaccins en cours de développement et une fois mis sur le marché, en matière de sécurité mais aussi des données d’efficacité et de qualité : c’est ainsi que le Pr Jean-Michel Dogné définit sa fonction en tant qu’expert du développement et de la sécurité des vaccins au sein de la Task Force vaccination.

La campagne de vaccination semble connaître des débuts laborieux, dans notre pays comme dans d’autres d’ailleurs en Europe. À ce stade, quel bilan tirez-vous ?

"Une réussite, qu’on le veuille ou non, sur le plan politique, est l’approche centralisée, au niveau européen, de négociation des prix et des quantités de doses avec les différents fournisseurs de vaccins afin d’éviter une surenchère entre les pays. C’était nécessaire. Même si le manque de transparence des contrats me désole, cette option a permis à la Belgique de disposer des vaccins au même niveau et au même prix que l’ensemble des 26 autres États membres malgré sa population assez limitée (2,5 % du total). Quand on voit ce qui s’est passé au début de la crise avec les masques, le matériel médical et les médicaments, je pense que cette approche était la bonne. Et reste la bonne. Si on n’avait pas eu cette approche européenne, la vitesse avec laquelle la Belgique vaccine actuellement aurait été compromise puisque certains pays auraient pu faire l’acquisition de vaccins à des prix éventuellement plus élevés et en quantités supérieures."

Que pensez-vous de l’allure à laquelle on vaccine en Belgique ?

"Il est clair que certains pays vont plus vite que d’autres. Nous n’avons donc peut-être pas démarré la campagne de vaccination de manière aussi rapide que certains autres pays, mais il n’y a pas eu de problème organisationnel majeur. Au départ, nous souhaitions systématiquement garder la seconde dose vaccinale - donc un nombre de personnes vaccinées plus limité - et avoir des projets pilotes au niveau des sites, maisons de repos, de repos et de soins, hôpitaux… avant de lancer la campagne de vaccination à plus grande échelle. Mais nous avons ajusté notre politique. Aujourd’hui, par exemple, nous rattrapons un pays comme l’Allemagne qui en était, le 3 février, à 3,24 personnes vaccinées par 100 habitants contre 2,82 pour la Belgique. Ces chiffres évoluent de jour en jour. Nous allons donc arriver à un certain équilibre au niveau européen pour ce qui est des premières et des deuxièmes doses administrées. Il faut voir cela de manière dynamique. Mais on ne peut pas se comparer à Israël ou aux États-Unis qui ont reçu un nombre proportionnel de vaccins beaucoup plus important que nous."