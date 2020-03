Suivez la conférence de presse

"Nous ne voulons pas ajouter de l'anxiété à l'anxiété", explique la Première ministre, Sophie Wilmès, insistant sur la nécessité de travailler de façon coordonnée avec les communautés et régions.





"Nous sommes dans une phase 2 renforcée: l'objectif est la diminution de la propagation du virus. Pourquoi maintenant ? Parce qu'avant ce n'était pas nécessaire. Il y a de plus en plus désormais de contaminations secondaires et c'est donc le moment de mettre en place des mesures complémentaires", ajoute-t-elle.





La notion de "social distance" a été évoquée à plusieurs reprises pour expliquer qu'une certaine distance devait être maintenue entre les individus pour éviter que le virus ne se propage.





"Nous allons tenir compte du nombre de personnes dans les rassemblements et du type de personnes qui se regroupent (si elles sont à risque ou pas)", annonce d'emblée Sophie Wilmès.





"Nous sommes maintenant aux contaminations secondaires, qui ne sont plus liées avec des retours d'Italie", a expliqué la ministre de la Santé, Maggie De Block. "Nous voulons éviter qu'un trop grand nombre de personnes tombent malades et que la pression devienne insupportable pour nos services hospitaliers.

Les mesures prises

Pas de recommandation de fermer les écoles

Recommandation de postposer les voyages scolaires et d'annuler les fêtes au sein des écoles

Recommandation d'interdire les événements de masse réunissant plus de 1000 personnes qui se trouvent à l'intérieur. Ce sera aux bourgmestres d'appliquer ou non cette recommandation.

Pas de recommandation d'annuler les événements culturels et sportifs en extérieur. Il revient au pouvoir organisateur (gouverneurs de province et bourgmestres) de juger de la pertinence de maintenir les événements.

Invitation à favoriser le télétravail

Pas de mesure spéciale adoptée pour les stades

Pas de recommandation spécifique pour les événements extérieurs sauf qu'il est déconseillé aux personnes à risque de se rendre à des événements où se trouvent de nombreuses personnes

Il faut se laver régulièrement les mains et éviter les serrages de main



Pour quelle durée ?

Qui sont les personnes qui ont été testées en priorité ?

Ont d'abord été testés les gens qui reviennent de zones à risque et sont malades. Ensuite, a été testé le personnel médical et de sécurité qui a été en contact avec ces personnes. La ministre a donc confirmé l'imprécisions des chiffres des tests positifs exposés quotidiennement par le SPF Santé publique.

Le coronavirus continue de se propager en Belgique. 28 nouveaux cas ont été annoncés ce mardi 10 mars, portant à 267 le nombre total de patients testés positifs au Covid-19.Pour s'armer correctement face à cette épidémie, le Conseil national de sécurité, comptant les autorités fédérales et fédérées, s'est réuni ce mardi midi. Des mesures supplémentaires ont été adoptées afin de lutter contre l'épidémie.Ce sont des décisions qui sont prises pour toute la durée du mois de mars. A partir de la fin mars, l'ensemble du dispositif sera réévalué. La Première ministre rappelle que la situation est réévaluée tous les jours et que seront adoptées les mesures nécessaires en temps voulu. La Première ministre insiste sur le fait que de nouvelles mesures peuvent être prises à l'avenir ou que certaines déjà adoptées peuvent être durcies.