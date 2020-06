Peu à peu, on commence à retrouver une vie normale. Ou presque. Après deux mois de confinement et un déconfinement progressif engagé le 4 mai dernier, nous sommes passé ce lundi à la troisième phase du déconfinement. Si les règles de distanciation sociale et les gestes barrières restent d’application, magasins, bars et restaurants sont désormais accessibles tout comme la possibilité de faire du sport à l’extérieur comme en intérieur, et il est désormais possible d'avoir des contacts étroits avec 10 autres personnes par semaine.

Alors même si les indicateurs épidémiologiques sont au beau fixe, le nombre d'admissions à l'hôpital est actuellement au plus bas depuis le début de la crise, le risque d’un seconde vague plane toujours au-dessus de nos têtes même si les virologues sont divisés sur la question.