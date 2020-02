Du côté du cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block, on se veut pour le moment rassurant sur la gestion du virus en Belgique, qui a pourtant progressé de manière spectaculaire en Italie ces derniers jours. "Les mesures actuelles sont pour l’instant suffisantes mais bien entendu, le comité scientifique suit la situation en permanence".

Ce qui signifie que le pays est prêt à agir si nécessaire mais pour l’instant, aucune raison de s’inquiéter. "Et si jamais la situation venait à évoluer, nous communiquerons évidemment de façon rapide. Et bien entendu, on suit de près la situation en Italie et on est en contact étroit avec l’OMS. D’ailleurs, les deux derniers Belges hospitalisés à l’Hôpital militaire sont sortis ce dimanche."