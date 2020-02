L'expérience sociale sur le coronavirus a donné lieu à de nombreuses vidéos trompeuses prétextant qu'il s'agissait d'une vraie scène. En commentaire, des internautes insultent les actrices, en les menacant parfois de mort, tout en considérant les Belges comme racistes.

Une vidéo vue plus de 55.000 fois depuis le 20 février prétend montrer les attaques racistes subies par les personnes d'origine asiatique par des Belges convaincus qu'ils sont porteurs du coronavirus. Il s'agit en réalité d'un extrait tiré d'une caméra cachée, réalisée avec des acteurs pour le compte de l’initiative citoyenne “Would You React?” consacrée au racisme anti-asiatique en lien avec le coronavirus Covid-19.

"Nous avons sorti une vidéo d'une expérience sociale concernant le coronavirus dans le métro bruxellois. L'objectif ? Montrer comment les navetteurs belges réagissent face à 2 femmes blanches critiquant 3 personnes asiatiques dans un wagon", justifie Jonathan Lambinet, producteur et réalisateur de la vidéo. Filmées dans le métro bruxellois, deux femmes s'en prennent à un groupe de jeunes asiatiques. Le but est d'évaluer la réaction des autres utilisateurs face à cette attaque gratuite.

Les Belges réagissent alors de façon parfois virulentes aux propos tenus par les deux actrices et n'hésitent pas à défendre les jeunes "agressés". Les conclusions qu'ont pu tirer les organisateurs de l'expérience sont donc très positives. La quasi-majorité des personnes piégées ont pris la défense des jeunes à qui il est demandé "de rentrer en Chine".

L'auteur de la vidéo précise d'ailleurs bien qu'il s'agit d'un "scénario", dans le cadre d'une caméra cachée avec "des acteurs".

Des menaces de mort envers l'actrice qui joue dans la vidéo

Mais depuis la sortie de cette vidéo, de nombreuses pages Facebook et Instagram ont découpé certains passages de la vidéo en question pour ensuite les republier sur leur page, et ce sans aucune autorisation et sans préciser qu'il s'agit d'une expérience sociale et qu'il s'agit d'acteurs.

"Dès qu’une vidéo est publiée, nous la signalons et il faut en moyenne 24 heures sur Twitter et Instagram pour qu’elle soit supprimée contre quelques heures sur Facebook. Plus de 40 ont déjà été supprimées et on continue d’en voir", indique-t-il. Un laps de temps toutefois suffisant pour qu’un nombre important d’internautes tombent dans le panneau.

"Ce sont des pages indépendantes, des comptes personnes, des magazines africains ou des comptes anonymes qui sélectionnent un court extrait de notre vidéo, ce qui porte donc à confusion car cela sous-entend que la scène pourrait être réelle. On joue vraiment sur la peur des gens et la stigmatisation. Leur objectif est clairement de faire des vues et de gagner des abonnés".

Malgré les explications des créateurs de la vidéo et les multiples mises en garde, de nombreux internautes ne se doutent pas qu'il s'agit d'une caméra caché. Voici quelques commentaires trouvés sous certains montages.

© DR



© DR



© DR



"C’est vraiment inquiétant de voir à quelle vitesse les gens peuvent tomber dans le panneau. On constate dans les commentaires que la jeune génération ne fait pas la distinction. Il y a une méfiance de leur part envers les médias classiques, ils se tournent donc vers des comptes informatifs indépendants mais dont faire de l’information et les recouper n’est pas leur métier. Ils sont donc très nombreux à tomber dans le piège", rapporte Jonathan Lambinet.

Et encore plus grave, l’actrice qui joue dans la vidéo a reçu des centaines de menaces de mort.