Ces moyens supplémentaires seront injectés dans les dispositifs d'aide à la création déjà existants en FWB, ce qui permettra une augmentation de ceux-ci d'un peu plus de 20%.

"Une attention particulière sera en outre portée aux secteurs où les budgets étaient insuffisants depuis de nombreuses années, comme les arts plastiques, les musiques actuelles, les arts du cirque et de la rue, le conte, le théâtre jeune public, la danse contemporaine, la littérature jeunesse et BD, et la création d'exposition", précise jeudi dans un communiqué le cabinet de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo).

Une attention spécifique sera également apportée aux aides à la création de projets interdisciplinaires ainsi qu'aux jeunes artistes.

Un budget de 70.000 euros est enfin prévu pour soutenir des genres habituellement peu ou pas soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, tels les seul-en-scène, l'humour, la création d'exposition ou encore les nouvelles technologies.