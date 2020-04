La première boîte de nuit en ligne de Belgique, baptisée "Virtual Club" par la start-up Square, ouvrira ses portes virtuelles samedi à 20h00 jusque minuit.

L'initiative vient de deux jeunes du secteur événementiel, Nathan et Armand, en collaboration avec le club bruxellois Jealousy. La première fête aura lieu via la plate-forme Zoom, avec DJ Attari et DC Salas qui seront aux commandes de la soirée.

Le concept ambitionne une double approche: "les artistes et le secteur de l'événementiel souffrent de la crise et ne disposent plus de revenu, car tout est au point mort et cela perdurera. Deuxièmement, il y a un manque d'interaction pour les jeunes et les gens qui veulent profiter de la musique pendant le confinement", a expliqué Nathan.

Plusieurs artistes et organisateurs ont déjà tenu des sessions en direct ces dernières semaines, mais les amateurs de musique n'ont pu en profiter que seul chez eux. Via Zoom et plus tard via la plate-forme de Square, les fêtards pourront se voir et chatter ensemble.

L'objectif de cette première fête-pilote est de recueillir assez de fonds pour que les deux entrepreneurs créent leur propre plate-forme de fêtes et programment des artistes. La plate-forme pourra aussi servir, après la crise du coronavirus, pour compléter des festivals ou d'autres événements.

Toutes les informations pour obtenir les tickets peuvent être obtenues sur la page Facebook "Square - Virtual Club".