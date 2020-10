La SNCB a vu le nombre de ses voyageurs diminuer depuis le début de cette semaine, et cela vaut également pour le réseau de transports en commun bruxellois, a confirmé mercredi la STIB. Ce lundi, la STIB comptait 11% de voyageurs en moins sur l'ensemble de son réseau que le lundi précédent, indique la porte-parole An Van Hamme.

Selon elle, la tendance à la baisse dure depuis plusieurs jours. Parce que même à la fin de la semaine dernière, lorsqu'il est devenu clair que le gouvernement opterait pour des mesures plus strictes dans sa stratégie de lutte contre la pandémie de coronavirus et encouragerait davantage le télétravail, il y avait déjà moins de voyageurs. "Vendredi dernier, nous avons déjà remarqué une baisse par rapport à la semaine précédente", dit An Van Hamme.

Le taux d'occupation du métro de Bruxelles la semaine dernière était de 61,9% par rapport au nombre normal de passagers (en période pré-corona) et de 64% dans les trams et les bus. Pour tous les modes de transport, il y a eu une diminution de plusieurs points de pourcentage sur une base hebdomadaire, semble-t-il encore.