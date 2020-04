Les deux initiatives citoyennes faitesvotremasquebuccal.be et Impactdays.co ont lancé l'opération #ActionNationaledeCouture, annoncent-elles lundi.

Le but est de mobiliser toute la Belgique pour fabriquer ses propres masques buccaux. L'initiative a été coordonnée avec le SPF Santé publique et a été approuvée par les virologues Marc Van Ranst et Steven Van Gucht. L'action est soutenue et renforcée grâce à 300 points de collecte des villes participantes, des organisations du non-marchand, de Maisons de Quartier et de l'Eglise catholique de Belgique qui ouvrent leurs portes pour collecter et distribuer les masques buccaux, mais aussi pour récolter les dons de rubans ou de tissus. David Antoine et Nathan Soret seront les "visages" de la campagne en Wallonie.

Le but est de fournir à toute la Belgique des masques buccaux faits maison, que l'on peut donner via des points de collecte officiels, qui les distribueront ensuite en fonction de la stratégie de sortie, ou que l'on peut fabriquer pour ses amis, sa famille et ses voisins.

Pour participer, il suffit d'aller sur Faitesvotremasquebuccal.be, de télécharger le modèle et les instructions et de commencer à coudre, avec ou sans machine. Le modèle a été approuvé par les virologues.

Au cours du dernier mois, il a d'ailleurs été téléchargé plus de 1,8 million de fois, principalement par des visiteurs belges mais aussi étrangers, avec plus de 170.000 visiteurs uniques en France et 120.000 aux Pays-Bas. Le site en anglais (makefacemasks.com) est également fortement visité et compte également de nombreux visiteurs uniques des États-Unis (29.000), du Canada (21.000), de l'Allemagne (5.000) ou encore de l'Afrique du Sud (5.000) et de l'Espagne (4.000).