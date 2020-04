Sur ordre du bourgmestre Hans Bonte (sp.a), la police locale de Vilvorde a empêché jeudi une équipe technique du SPF Défense d'établir une infirmerie, destinée à accueillir jusqu'à cinquante prisonniers infectés par le coronavirus, dans l'ancien hôpital Van Helmont.

L'édile s'est dit scandalisé par l'absence de consultation préalable avec l'administration communale, propriétaire du bâtiment. "D'après un premier contact téléphonique que j'ai eu mardi avec le ministre de la Justice Koen Geens, il semble que cette infirmerie sera mise en service si la capacité de l'aile hospitalière de la prison de Bruges devient insuffisante pour accueillir des prisonniers infectés", a commencé par expliquer M. Bonte.

"Cependant, des négociations très approfondies ont déjà eu lieu ces dernières semaines entre les SPF Justice et Défense et l'hôpital Jan Portaels et ont abouti à un projet de protocole de coopération. Apparemment, on peut créer une structure d'accueil pour les patients Covid-19 dans un bâtiment d'une ville sans l'accord de son conseil communal", a ensuite dénoncé le bourgmestre.

Il en a informé le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk De Witte, qui, après avoir contacté les différents protagonistes, a décidé d'un certain nombre de conditions à appliquer au projet.

Ces conditions ne sont pas remplies, selon M. Bonte, qui ajoute que "cette manière d'agir fait fi des rôles de gouverneur et de bourgmestre dans la gestion des urgences. En outre, ce plan menace le bon fonctionnement du nouveau centre de soins que nous avons installé dans le même bâtiment, en concertation avec trois zones de première ligne, l'hôpital Jan Portaels et seize autorités locales".

Selon l'édile, l'Agence flamande Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) n'était pas au courant non plus de cette manœuvre.