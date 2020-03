Cet agent de la SNCB en appelle à plus de visibilité policière dans les gares, les trains et les points d'accès afin de faire davantage respecter les mesures de distanciation sociale.

De puis le lundi 23 mars, un “service de trains d’intérêt national” est mis en place sur le rail afin de préserver de vraies solutions de mobilité pour les personnes amenées à devoir absolument se déplacer en train et pour lesquelles le déplacement en toute sécurité sanitaire doit être garanti. Dans les faits, cela va permettre d’assurer une offre de trains qui correspond à environ 75 % du nombre de places offertes habituellement aux voyageurs d’un jour normal de semaine (heures de pointe incluses).

Mais au vu de la situation, le taux d’absentéisme des accompagnateurs de train de la SNCB a plus que doublé en deux semaines, atteignant jusqu’à 30 % dans certaines régions. Antoine (prénom d'emprunt), continue lui d'exercer son métier d'accompagnateur de train. S'il est tenu de respecter une certaine distance avec les voyageurs, il se sent parfois très seul face aux navetteurs qui ne respectent pas toujours les règles.

"Je ne m'exprime pas qu'en mon nom mais je parle pour tous mes collègues de terrain. J'ai un coup de gueule à passer auprès des autorités policières de ce pays. Je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression qu'on est laissé à l'abandon. Des trains continuent de circuler comme si c'étaient des zones de non droit. On voit des gens qui continuent à voyager en groupe mais on ne va pas toujours contacter la police des chemins de fer, on avertit les gens et on passe à autre chose. Globalement, on manque vraiment de soutien en cette période de confinement où nous sommes en première ligne, on aimerait au moins que des rondes de sécurité aient lieu".