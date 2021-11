Le nombre de nouvelles infections continue actuellement à augmenter en Belgique. Le virus circule rapidement dans toutes les régions et tous les groupes d'âge et le niveau d'alerte a été relevé au niveau 4 sur le plan national.

Dans ce contexte, le gouvernement wallon a jugé bon d'insister sur l'importance d'appliquer strictement les mesures sanitaires en vigueur telles que l'usage du Covid Safe Ticket (CST), le port du masque, la distanciation sociale, etc.. Il insiste également sur "la nécessité absolue de mettre en place des contrôles effectifs du respect de ces mesures afin de travailler via les trois leviers que sont la prévention, le contrôle et la répression."

Le gouvernement rappelle aussi que, bien que l'usage du CST soit régulé par le fédéral, les bourgmestres et les gouverneurs ont la possibilité d'adopter des mesures de sécurité supplémentaires pour les événements de masse ou des expériences et des projets en agissant notamment sur les jauges.

"C'est au travers de la combinaison des mesures et de la vaccination, que nous pourrons lutter efficacement contre le virus", explique le gouvernement de Wallonie. Il en va de la responsabilité de tous, de tout mettre en œuvre afin de limiter les impacts d'une nouvelle vague sur notre système de santé !"