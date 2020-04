Des matelas, des lits superposés, linge de lit, des tables, des chaises, des distributeurs à savon et bien d'autres choses seront donnés aux groupes les plus vulnérables de notre société.

Si tous les magasins Ikea sont fermés jusqu’à nouvel ordre en Belgique, le groupe de magasins suédois a décidé de donner un coup de main aux personnes les plus vulnérables durant la crise actuelle.

Ikea veut ainsi aider les groupes les plus vulnérables et les institutions les plus affectées, comme les hôpitaux et les maisons de retraite, ainsi que les centres d’accueil pour les sans-abri et les réfugiés. IkeaBelgique collabore avec les autorités locales, les hôpitaux, les ONG et les ASBL pour travailler de manière efficace et adapter son approche en fonction des besoins du terrain. Tout cela a été rendu possible grâce à l’engagement des collaborateurs du centre de distribution de Winterslag et des divers magasins qui se sont portés volontaires pour préparer, en coulisses, les commandes de produits pour l’expédition.

"Nous sommes guidés par une vision simple, mais forte, qui vise à créer un meilleur environnement de vie au quotidien pour le plus grand nombre. Cette vision fait partie de notre ADN et restera toujours à la base de nos actions, dans les bons comme dans les mauvais moments", affirme Anne-Clotilde Picot, Business Development Manager chez Ikea Belgique. "Pour beaucoup, être confiné signifie rester chez soi, mais certaines personnes n’ont pas forcément un chez-soi. C’est pour elles que nous souhaitons faire la différence".

Matelas, lits et linge de lits mis à disposition

Grâce à des matelas, des lits superposés, linge de lit, des tables, des chaises, des distributeurs à savon et bien d'autres choses encore, les capacités d'accueil de diverses ONG et organisations sont renforcées par plus de 2 000 places individuelles supplémentaires pour certains des groupes les plus vulnérables de notre société : les sans-abris, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Dans les semaines à venir, de nombreux autres dons importants seront également effectués pour aider des personnes encore plus vulnérables à sortir du besoin.

"Nous avons offert 400 matelas et protège-matelas au Samusocial, l'organisation d'urgence sociale de la Région de Bruxelles. Les matelas ont été utilisés pour transformer un hôtel Bruxellois en un centre d’accueil temporaire pour 400 sans-abris bruxellois. Une deuxième collaboration avec Samusocial permettra de renforcer leurs capacités d'accueil dans les centres existants et nouveaux qui offrent au total 1.350 places d'hébergement. De plus, Ikea Belgique a collaboré avec Médecins sans frontières pour installer un centre pouvant accueillir 150 réfugiés sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, a également bénéficié de l'aide de IKEA Belgique. Plus de 200 réfugiés et demandeurs d'asile pourront passer par les différents centres d'accueil locaux dans des unités de quarantaine qui seront aménagées à l'aide de tables, de chaises et de lits superposés provenant d'Ikea", poursuit-elle.

Au total, 10 hôpitaux différents ont reçu des produits pour adapter leurs installations. De nouvelles salles de détente ont été installées dans les hôpitaux, pour permettre aux membres du personnel de se reposer et Ikea Belgique a offert plus de 1 000 distributeurs de savon aux hôpitaux. Des plantes et des fleurs ont également été données aux organismes locaux et aux maisons de retraite aux alentours de nos magasins belges, pour remonter le moral des groupes les plus touchés.