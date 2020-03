Le laboratoire de l’UZ Leuven centralise les échantillons des hôpitaux du pays et confirme également les résultats de tests réalisés ailleurs et qui seraient positifs au Coronavirus. Mais ce dernier manque pour l’instant de réactifs nécessaires au test.

Et nous apprenons ce matin que la priorité sera désormais donnée aux échantillons les plus urgents sur la base des données cliniques. Ce qui inquiète Erwin Gérard, confiné chez lui depuis plusieurs jours et dont nous vous parlions il y a quelques jours.