Cette mesure décidée à l'époque des pouvoirs spéciaux ne fait pas l'unanimité. Un premier report au mois de septembre avait déjà été annoncé. Le nouveau report a été demandé, entre autres, par les bourgmestres des communes de la Côte, le gouverneur de Flandre occidentale et la SNCB. Il se justifie par des raisons sanitaires et a été décidé en marge du Conseil National de Sécurité (CNS) de jeudi, indique le cabinet du ministre.

"Effectivement, pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes et pour que la SNCB puisse continuer à transporter ses voyageurs de la manière la plus sûre possible, y compris au niveau sanitaire, nous avions demandé un report de cette mesure à un moment sanitaire plus propice", a confirmé la société des chemins de fer.

Les personnes qui souhaitent recevoir ce railpass gratuit (comprenant 12 trajets gratuits, deux fois par mois sur une durée de 6 mois) pourront toutefois se le procurer à partir du 1er septembre. La validité du railpass sera étendue au 31 mars.

La SNCB communiquera dans les prochains jours les modalités pratiques pour obtenir ce railpass.