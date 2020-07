"Grâce à une feuille de route basée sur les expériences de la première vague, nous savons quoi faire et quand", assure le groupe. Pour l'instant, la situation dans les établissements de la ZNA est sous contrôle et tout patient affecté par autre chose que le coronavirus peut se rendre à l'hôpital en toute sécurité.

"Ne reportez pas votre demande de soins", recommande la ZNA. "Dans un hôpital, la pratique normale est de soigner une personne atteinte d'une maladie infectieuse dans une chambre séparée. Nous prenons en charge les patients du covid-19 de cette manière: isolées des autres. Ainsi, nous pouvons soigner les autres patients en sécurité."

Dans son script, le réseau hospitalier a prévu une augmentation rapide de ses capacités en lits, prestataires de soins et équipements de protection. "Lors de la première vague, nous avons dû élaborer beaucoup de protocoles et chercher la meilleure façon d'organiser la séparation des flux de patients, de mettre en place des services covid, de gérer les équipements de protection, la communication, etc. Tout cela est maintenant établi et nous n'avons pas besoin d'y repenser. De nombreux accords et procédures internes ont maintenant été mis au point".