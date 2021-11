Les examens de fin d'année approchent à grands pas et plusieurs écoles catholiques flamandes ont annoncé qu'elles donneraient une semaine de cours à distance avant les examens. Et ce, dans le but d'éviter un maximum les contaminations au coronavirus et les quarantaines pendant cette période importante pour les élèves. Certaines directions ont cependant précisé qu'il n'y aurait pas de nouvelles matières et que ce serait simplement une révision avant les examens.

Le Secrétariat général de l'enseignement catholique flamand a déclaré ce mercredi qu'il soutenait cette demande de cours à distance. "Les examens sont un moment d'évaluation important pour l'école, les élèves et leurs parents, pour voir où en sont les élèves, après un trimestre qui a encore été fortement perturbé sur le plan pédagogique et organisationnel. C'est pourquoi nous pensons que les écoles qui le souhaitent doivent pouvoir utiliser l'enseignement à distance non seulement comme une mesure d'urgence, mais aussi comme une mesure de protection", a expliqué Lieven Boeve, directeur général de l'enseignement catholique de Flandre. Un communiqué a donc été envoyé aux écoles.

Le réseau flamand a également demandé une consultation avec le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, afin d'examiner de près la situation actuelle et les perspectives jusqu'aux vacances de Noël incluses.