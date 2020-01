BelgiqueVidéo Coronavirus : le risque d’un confinement total de la Chine inquiète les expatriés belges Dorian de Meeûs

Les Européens s’inquiètent pour leurs proches expatriés en Chine. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à envisager de revenir ici le temps que la situation revienne à la normale. Et paradoxalement, ce retour ne rassure guère ni les autorités, ni les familles belges d’ailleurs. Dans quel état d’esprit sont nos compatriotes installés en Chine ? De Pékin à Shanghai en passant par Hong Kong, petit tour d’horizon.